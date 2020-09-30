У Києві водії ув'язалися за "швидкою" і отримали миттєву карму (відео)

У Києві два хитрих водія потрапили в ДТП (колаж: РБК-Україна)

В Києві сталася ДТП з двома автомобілістами, які прилаштувалися за швидкою допомогою

У Києві двох водіїв, які вирішили ув'язатися за швидкою, щоб проскочити швидше затори, наздогнала миттєва карма. Хитруни потрапили у ДТП, забувши, що треба дотримуватися дистанції.

Вранці, 30 вересня, у Facebook спільноти Київ Оперативний з'явилося відео з моментом аварії.

Інцидент стався на розі проспекту Перемоги та вулиці Дружківська, що неподалік від станції метро Берестейська.

"Моментальна карма в дії. Два дуже хитрих мужика на "Daewoo" і "Nissan" ув'язалися за швидкою, підрізавши автора відео в місці звуження дороги, але забули про те, що треба дотримуватися дистанції і потрапили в ДТП", - йдеться у підписі до відео.

Також в описі до відео додали, що жоден з цих водіїв не їхав за родичами в цій самій "швидкій".

Моментальна карма в дії 2 дуже хитрих мужика на #Daewoo і #Nissan ув'язалися за швидкої, підрізавши автора відео в місці звуження дороги, але забули про те, що треба дотримуватися дистанції і потрапили в ДТП. P. S: ні, вони не їдуть за родичем швидкої. Київ, кут проспекту Перемоги та Дружківського (перед станцією метро Берестейська). Опубліковано Київ Оперативний Середа, 30 вересня 2020 р.

ДТП в Києві сталося з двома водіями через "швидку" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

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