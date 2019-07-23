В Киеве водитель троллейбуса ездил по городу под кайфом: детали скандала

В Киеве полиция задержала водителя ночного троллейбуса, который вышел на работу в состоянии наркотического опьянения. Внимание копов привлеко то, что в ночь на 23 июля водитель общественного транспорта проехал на красный свет светофора. Об этом сообщает "Информатор".

Патрульные остановили транспортное средство и у них возникло подозрение, что водитель немного неадекватен. Инцидент произошел на пересечении улиц Чернобыльской и Ирпенской.

Фото: Троллейбус, который проехал на красный свет (kiev.informator.ua)

Копы начали опрашивать водителя и он рассказал, что уже двадцать лет не употребляет алкоголь, а только курит марихуану. Правда, по его словам, последний раз курил несколько дней назад. Полицейские отметили, что речь у мужчины была замедлена, от сдачи анализа у нарколога, он наотрез отказался. Он объяснил это тем, что не может оставить троллейбус на улице. Также он сказал, что анализ у нарколога все равно будет положительным.

На водителя составили протокол по статье 130 Административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов), забрали права и выдали временные. Дело передали в суд.

Как мы ранее писали, в Киеве молодой парень пытался передать партию наркотиков в следственный изолятор Лукьяновской тюрьмы при помощи квадрокоптера.

Напомним, в Киеве 15-летний парень спрыгнул из окна многоэтажки пребывая под действием наркотиков.