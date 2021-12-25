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В Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и сжег авто: не повторяйте эту ошибку

Автор: Владимир Костырин

В Киеве водитель решил проявить смекалку и применил необычный способ прогревания автомобиля. Однако в результате эксперимент закончился плачевно - машина полностью сгорела.

Об этом передает общественная организация "Автопатруль Майдан" на странице в Facebook.

Житель столицы разместил тепловентилятор под капотом легковушки Renault Megane через переноску, и оставил транспорт на ночь на улице Вискозная в Днепровском районе.

В итоге такой "обогреватель" через некоторое время задымился и вызвал возгорание. Но, очевидно, первые признаки пожара для владельца машины остались незамеченными, и авто, припаркованное на территории промзоны, полностью охватило пламя.

Вызвали пожарных, но спасти машину уже было невозможно - она совершенно сгорела.

В сети опубликовали фото, как тушили огонь. Как видно на снимке, огонь полностью охватил французский седан.

Киевлянин сжег свое авто, когда оставил вентилятор под капотом для подогревания (фото: facebook.com/autopatrolmaidan)

Пользователи сети в комментариях отмечают, пытаясь объяснить мотив водителя прогревать авто таким способом, что в машинах этой марки должен стоять подогреватель топлива в фильтре, но греет он только когда машина завелась.

  • Это не смешно, но почему так смешно?
  • "Кулибин" блин
  • Нет повести печальнее...

Ранее сообщалось, что водителям дали полезные советы для дальних загородных поездок на авто в зимний период.

А также рассказывали, что нужно знать водителю, чтобы оживить машину в мороз, и публиковали полезные советы, которые облегчат запуск двигателя при низких температурах.

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