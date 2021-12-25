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У Києві водій вирішив прогріти машину у незвичайний спосіб і спалив авто: не повторюйте цю помилку

Автор: Володимир Костирін

У Києві водій вирішив проявити кмітливість і застосував незвичайний спосіб прогрівання автомобіля. Однак в результаті експеримент закінчився плачевно - машина повністю згоріла.

Про це передає громадська організація "Автопатруль Майдан" на сторінці в Facebook.

Житель столиці розмістив тепловентилятор під капотом легковика Renault Megane через переноску, і залишив транспорт на ніч на вулиці Віскозна в Дніпровському районі.

У підсумку такий "обігрівач" через деякий час задимився і викликав загоряння. Але, очевидно, перші ознаки пожежі для власника машини залишилися непоміченими, і авто, припарковане на території промзони, повністю охопило полум'я.

Викликали пожежників, але врятувати машину вже було неможливо - вона геть згоріла.

У мережі опублікували фото, як гасили вогонь. Як видно на знімку, вогонь повністю охопив французький седан.

Киянин спалив своє авто, коли залишив вентилятор під капотом для підігрівання (фото: facebook.com/autopatrolmaidan)

Користувачі мережі в коментарях зазначають, намагаючись пояснити мотив водія прогрівати авто у такий спосіб, що в машинах цієї марки повинен стояти підігрівач палива в фільтрі, але гріє він тільки коли машина завелася.

  • Це не смішно, але чому так смішно?
  • "Кулібін" блін
  • Немає повісті сумніше...

Раніше повідомлялося, що водіям дали поради для далеких заміських поїздок на авто у зимовий період.

А також розповідали, що потрібно знати водієві, щоб оживити машину в мороз, та публікували корисні поради, які полегшать запуск двигуна при низьких температурах.

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КиївПожежа