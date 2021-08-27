В Киеве водитель с пассажирами перекрыл дорогу "скорой" и умчал по встречке назад (видео)

Отмечается, что автомобиль перегородил две полосы движения, чтобы высадить пассажиров. На остальных ему было наплевать.

"Едем мы значит на автомобиле скорой помощи (с мигалками), а ему нужно было срочно всех подрезать, перегородить две полосы, чтобы высадить и посадить пассажиров. Самое главное, что дальше он поехал по встречке. Ну, что за идиотизм?" - подписал автор видео.

Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика.

В комментариях отметили, что водителя нужно было забрать в скорую помощь, раз он не понимает правил дорожного движения.