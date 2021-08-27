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У Києві водій з пасажирами перекрив дорогу "швидкій" і поїхав по зустрічній назад (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві водій мікроавтобуса загородив проїзд швидкої допомоги на дорозі.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram-каналі.

Відзначається, що автомобіль перегородив дві смуги руху, щоб висадити пасажирів. На інших йому було наплювати.

"Їдемо ми на автомобілі швидкої допомоги (з мигалками), а йому потрібно було терміново всіх підрізати, перегородити дві смуги, щоб висадити і посадити пасажирів. Найголовніше, що далі він поїхав по зустрічній. Ну, що за ідіотизм?"- підписав автор відео.

Обережно, в ролику присутня ненормативна лексика.

У коментарях зазначили, що водія потрібно було забрати в швидку допомогу, раз він не розуміє правил дорожнього руху.

  • Маршрутка головного мозку.
  • Ще подвійну суцільну перетнув.
  • А хто або що забороняє свавіллям у нас на дорогах?

Як ми раніше писали, у Києві керівник ОСББ мало не вбив підлітка, який йшов додому і переліз через огорожу.

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ДТП