У Києві водій з пасажирами перекрив дорогу "швидкій" і поїхав по зустрічній назад (відео)

У Києві водій мікроавтобуса загородив проїзд швидкої допомоги на дорозі.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram-каналі.
Відзначається, що автомобіль перегородив дві смуги руху, щоб висадити пасажирів. На інших йому було наплювати.
"Їдемо ми на автомобілі швидкої допомоги (з мигалками), а йому потрібно було терміново всіх підрізати, перегородити дві смуги, щоб висадити і посадити пасажирів. Найголовніше, що далі він поїхав по зустрічній. Ну, що за ідіотизм?"- підписав автор відео.
Обережно, в ролику присутня ненормативна лексика.
У коментарях зазначили, що водія потрібно було забрати в швидку допомогу, раз він не розуміє правил дорожнього руху.
Як ми раніше писали, у Києві керівник ОСББ мало не вбив підлітка, який йшов додому і переліз через огорожу.