У Києві водій з пасажирами перекрив дорогу "швидкій" і поїхав по зустрічній назад (відео)

Відзначається, що автомобіль перегородив дві смуги руху, щоб висадити пасажирів. На інших йому було наплювати.

"Їдемо ми на автомобілі швидкої допомоги (з мигалками), а йому потрібно було терміново всіх підрізати, перегородити дві смуги, щоб висадити і посадити пасажирів. Найголовніше, що далі він поїхав по зустрічній. Ну, що за ідіотизм?"- підписав автор відео.

Обережно, в ролику присутня ненормативна лексика.

У коментарях зазначили, що водія потрібно було забрати в швидку допомогу, раз він не розуміє правил дорожнього руху.