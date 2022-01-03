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В Киеве водитель нарушил ПДД и поплатился: видео инцидента

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Киев, Понедельник 03 января 2022 14:38
В Киеве водитель нарушил ПДД и поплатился: видео инцидента В Киеве водитель нарушил ПДД и поплатился (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения и серьезно за это поплатился. В частности, он поехал навстречу другим машинам на узкой улице с односторонним движением. Там автомобилиста догнала карма и он въехал в столб.

Видео опубликовали в Facebook-сообществу "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел вечером в субботу, 1 января, в 18:17.

Отмечается, что нарушителю пришлось сдавать задом, когда перед ним появился другой автомобиль, который ехал в разрешенном на этой дороге направлении.

Также на перекрестке улиц Грекова и Ольжича водитель Volkswagen хотел развернуться, но маневр оказался неудачным и задняя часть авто врезалась в столб.

В этот момент водитель сразу же выбежал из салона, чтобы оценить, какие повреждения получил автомобиль.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, неравнодушные граждане, вместе с неравнодушными столбами, знают свое дело", – говорится под видео.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель влетел в столб и на задымленном авто поехал дальше.

Также мы писали, что в Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе и даже не остановился.

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