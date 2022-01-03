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У Києві водій порушив ПДР та поплатився: відео інциденту

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Київ, Понеділок 03 січня 2022 14:38
У Києві водій порушив ПДР та поплатився: відео інциденту У Києві водій порушив ПДР та поплатився (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій Volkswagen порушив правила дорожнього руху та серйозно за це поплатився. Зокрема, він поїхав назустріч іншим машинам на вузькій вулиці з одностороннім рухом. Там автомобіліста наздогнала карма і він в'їхав у стовп.

Відео опублікували в Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався увечері у суботу, 1 січня, о 18:17.

Зазначається, що порушнику довелося здавати задом, коли перед ним з'явився інший автомобіль, який їхав у дозволеному на цій дорозі напрямку.

Також на перехресті вулиць Грекова та Ольжича водій Volkswagen хотів розвернутися, але маневр виявився невдалим і задня частина авто врізалася у стовп.

В цей момент водій одразу ж вибіг із салону, щоб оцінити, які пошкодження отримав автомобіль.

"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", – йдеться під відео.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій влетів у стовп і на задимленому авто поїхав далі.

Також ми писали, що у Києві п'яний водій BMW збив дитину на пішохідному переході й навіть не зупинився.

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