У Києві водій порушив ПДР та поплатився: відео інциденту

У Києві водій Volkswagen порушив правила дорожнього руху та серйозно за це поплатився. Зокрема, він поїхав назустріч іншим машинам на вузькій вулиці з одностороннім рухом. Там автомобіліста наздогнала карма і він в'їхав у стовп.

Так, інцидент стався увечері у суботу, 1 січня, о 18:17.

Зазначається, що порушнику довелося здавати задом, коли перед ним з'явився інший автомобіль, який їхав у дозволеному на цій дорозі напрямку.

Також на перехресті вулиць Грекова та Ольжича водій Volkswagen хотів розвернутися, але маневр виявився невдалим і задня частина авто врізалася у стовп.

В цей момент водій одразу ж вибіг із салону, щоб оцінити, які пошкодження отримав автомобіль.

"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", – йдеться під відео.