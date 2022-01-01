В Киеве водитель влетел в столб и на задымленном авто поехал дальше: видео возмутило сеть

В Киеве нетрезвый водитель влетел в столб. Однако, после того что произошло, он нажал на газ и поехал в задымленном и мятом авто дальше.

Так, на видео видно, как авто выехало на тротуар, где протаранило столб. Дальше водитель просто отъехал и поехал по дороге дальше, как будто ничего не произошло.

К тому же во время движения авто задымилось.

"В Киеве аватар намотал на столб свой мустанг, и решил, что это не такая и проблема", - говорится под видео.

В сети пользователи были поражены от увиденного и пишут, что водитель мог себя убить.