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В Киеве водитель влетел в столб и на задымленном авто поехал дальше: видео возмутило сеть

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Киев, Суббота 01 января 2022 20:22
В Киеве водитель влетел в столб и на задымленном авто поехал дальше: видео возмутило сеть В Киеве водитель въехал в столб и поехал дальше (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве нетрезвый водитель влетел в столб. Однако, после того что произошло, он нажал на газ и поехал в задымленном и мятом авто дальше.

Видео ДТП опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око".

Так, на видео видно, как авто выехало на тротуар, где протаранило столб. Дальше водитель просто отъехал и поехал по дороге дальше, как будто ничего не произошло.

К тому же во время движения авто задымилось.

"В Киеве аватар намотал на столб свой мустанг, и решил, что это не такая и проблема", - говорится под видео.

В сети пользователи были поражены от увиденного и пишут, что водитель мог себя убить.

  • Ничего страшного;
  • Гулять, так гулять;
  • Решил, что лучше сделать вид, будто ничего не случилось;
  • Видимо, машина чужая и не жалко;
  • Оставить прав пожизненно его;
  • Главное, чтобы пострадавших не было;
  • Далеко он так точно не заедет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и сжег авто.

Также мы писали, что в Киеве неадекват за рулем разбил более 10 авто, надел маску и скрылся.

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