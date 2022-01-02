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В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе и даже не остановился (видео)

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 15:34
В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе и даже не остановился (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на переходе
Автор: Роман Мирончук

В Киеве мужчина за рулем BMW на скорости сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе и даже не остановился. ДТП произошло вчера, 1 января, около 21:00 на улице Светлицкого.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Виновник быстро скрылся с места аварии, а ребенку с травмами понадобилась помощь медиков, его увезли в больницу. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось установить место нахождение водителя.

Во время общения с полицейскими мужчина вел себя дерзко. Кроме того, Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Позже это подтвердил врач-нарколог. В крови нарушителя было обнаружено 1 промилле алкоголя.

В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе и даже не остановился (видео)

В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств ДТП. Его автомобиль отправили на штрафплощадку.

В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе и даже не остановился (видео)

В Киеве пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе (фото: facebook.com/kyivpatrol)

В полиции также опубликовали видео инцидента, на котором, видно, как черный BMW сбивает ребенка на переходе и уезжает.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель влетел в столб. Однако, после того что произошло, он нажал на газ и поехал в задымленном и мятом авто дальше.

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