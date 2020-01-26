В Киеве водитель легковушки повалил столб и убежал в лес: движение перекрыто (видео)

ДТП в Киеве (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

ДТП произошло в Голосеевском районе столицы

В Киеве легковой автомобиль врезался в столб, который упал на проезжую часть и перегородил движение по дороге. Инцидент произошел в Голосеевском районе на улице Генерала Родимцева, 11.

В сети появилось видео с места происшествия.

Отмечается, что ДТП произошло около 09.20. Предварительно было установлено, что леговушка Renault двигалась по ул. Родимцева в сторону ул. Блакитного, и по неизвестным причинам вдруг вылетела за пределы проезжей части и протаранила электроопору. Об этом передает "Информатор".

На кадрах видно, что передняя часть автомобиля полностью разбита.

Столб упал поперек дороги и таким образом перекрыл движение на этом участке. Так, остальной транспорт вынужден объезжать место ДТП по зеленой зоне.

В Киеве на Голосеево перекрыли движение после ДТП - автомобиль сбил столб (Фото: kiev.informator.ua)

По словам очевидца аварии, на бордюре после дорожного инцидента сидел мужчина в крови - предположительно, водитель Renault.

Через некоторое время он вскочил на ноги и убежал в лес.

На месте происшествия работают правоохранители. Все детали выясняются.

В Киеве легковушка протаранила столб в Голосеевском районе - движение перекрыто