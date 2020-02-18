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В Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием (фото)

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 08:37
В Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием (фото)
В Киеве водитель устроил туалет рядом с автобусом (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве водитель автобуса и кондуктор сделали туалет возле транспорта

В Киеве на Виноградаре водителя автобуса застукали за справлением нужды прямо на свой транспорт. Также сообщают, что таким же занятием занимался и кондуктор. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали фото с места инцидента.

"Собственно, ничего не поменялось - водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус. Киев, Виноградарь", - сказано в сообщении.

В Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием (фото)Водитель автобуса справил нужду на транспорт (Киев Оперативный)

Отметим, что в комментариях к посту предприятие "Киевпастранс" оставило свой комментарий, что на этой остановке транспорта для водителей туалет существует, но виновника уже вызвали с объяснениями, а транспорт почистили.

"Добрий день. Зупинка "Проспект Свободи" є кінцевою для тролейбусів №24, 25, 26, 28; автобусів №72; проміжною зупинкою для тролейбусів №35 та автобусів №102. Туалет для працівників там передбачений. Автобус приведено до належного санітарного стану, водія та контролера-касира чекаємо на інструктаж із поясненнями", - сказано в сообщении "Киевпасранса".

К слову, это уже не первый инцидент, когда водители справляют нужду прямо на улице возле транспорта. Украинцы отмечают, что это все из-за нехватки туалетов для сотрудников.

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