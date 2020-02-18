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У Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям (фото)

STYLERЖиття    18.02.2020 - 08:37
У Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям (фото)
У Києві водій влаштував туалет поруч з автобусом (Колаж РБК-Україна)

У Києві водій автобуса і кондуктор зробили туалет біля транспорту

У Києві на Виноградарі водія автобуса застукали за справленням потреби прямо на свій транспорт. Також повідомляють, що таким заняттям займався і кондуктор. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook і опублікували фото з місця інциденту.

"Власне, нічого не змінилося - водіям громадського транспорту так і не поставили туалети, тому вони в унісон з кондукторами справляють нужду прямо на автобус. Київ, Виноградар", - сказано в повідомленні.

У Києві водій і кондуктор автобуса шокували пасажирів своїм заняттям (фото)Водій автобуса справив нужду на транспорт (Київ Оперативний)

Відзначимо, що в коментарях до посту підприємство "Київпастранс" залишило свій коментар, що на цій зупинці транспорту для водіїв туалет існує, але винуватця вже викликали з поясненнями, а транспорт почистили.

"Добрий день. Зупинка "Проспект Свободи" є кінцевою для тролейбусів №24, 25, 26, 28; автобусів №72; проміжною зупинкою для тролейбусів №35 та автобусів №102. Туалет для працівників там передбачений. Автобус приведено до належного санітарного стану, водія та контролера-касира чекаємо на інструктаж із поясненнями", - сказано в повідомленні "Київпасранса".

До речі, це вже не перший інцидент, коли водії справляють нужду прямо на вулиці біля транспорту. Українці відзначають, що це все через брак туалетів для співробітників.

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