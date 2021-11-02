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В Киеве водитель на большой скорости катал мужчину на крыше авто: видео возмутило сеть

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель на Mitsubishi Outlander гонял по улицам с мужчиной на крыше. Видео в сети вызвало волну негатива.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел ночью 2 ноября.

В частности, судя по видео, вероятно, друг владельца авто залез на крышу и держался руками за открытый люк, а внутри находились двое мужчин, которые веселились.

Также, водитель авто ехал на большой скорости и показывал всем непристойные знаки

Кроме того, водитель "играл в шашки", чем мог создать серьезную аварию.

В комментариях пользователи возмущены и пишут, что за подобные поступки нужно выписывать штрафы.

  • Поигрались, но это опасные игры. Потом еще и крышу рихтовать да полировать придется;
  • Видимо, пьяные были, потому что трезвые бы такого не сделали;
  • За то нужно штрафовать и сажать, убивают друг друга;
  • О чем они думали, когда это делали.

Ранее мы сообщали, что в Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией.

Также мы писали, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски.

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