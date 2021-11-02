В Киеве водитель на большой скорости катал мужчину на крыше авто: видео возмутило сеть

В Киеве водитель на Mitsubishi Outlander гонял по улицам с мужчиной на крыше. Видео в сети вызвало волну негатива.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел ночью 2 ноября.
В частности, судя по видео, вероятно, друг владельца авто залез на крышу и держался руками за открытый люк, а внутри находились двое мужчин, которые веселились.
Также, водитель авто ехал на большой скорости и показывал всем непристойные знаки
Кроме того, водитель "играл в шашки", чем мог создать серьезную аварию.
В комментариях пользователи возмущены и пишут, что за подобные поступки нужно выписывать штрафы.
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