В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

Водитель так увлекся игрой на смартфоне, что играл во время движения автобуса
Водитель автобуса играл в мобильную игру во время движения транспорта в котором находились люди. Инцидент произошел в Киеве. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Кто-то из пассажиров автобуса снял видео с водителем, который едет по дороге и при этом обеими руками держит в смартфон, на котором играет в игру.
Водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео: facebook.com/KyivOperativ)
"Когда договорился пошпилить в PUBG (популярная игра, - ред.) с друзяшками и забыл, что находишься на работе в Киевпастрансе и перевозишь пассажиров", - говорится в комментарии к видео.
Стоит отметить, что руководитель службы по связям с общественностью КП "Киевпастранс" Ольга Бледная заявила, что как только появилось видео, служба безопасности компании выяснила на каком маршруте произошел инцидент. При этом водителя также нашли и уже уволили.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте.
Ранее сообщалось о том, что в Польше перевернулся автобус с украинцами. При этом водитель признал свою вину.