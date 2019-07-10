ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 13:54
В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)
Водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (фото: коллаж РБК Украина)

Водитель так увлекся игрой на смартфоне, что играл во время движения автобуса

Водитель автобуса играл в мобильную игру во время движения транспорта в котором находились люди. Инцидент произошел в Киеве. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Кто-то из пассажиров автобуса снял видео с водителем, который едет по дороге и при этом обеими руками держит в смартфон, на котором играет в игру.

Водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео: facebook.com/KyivOperativ)

"Когда договорился пошпилить в PUBG (популярная игра, - ред.) с друзяшками и забыл, что находишься на работе в Киевпастрансе и перевозишь пассажиров", - говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что руководитель службы по связям с общественностью КП "Киевпастранс" Ольга Бледная заявила, что как только появилось видео, служба безопасности компании выяснила на каком маршруте произошел инцидент. При этом водителя также нашли и уже уволили.

В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Главное, чтобы во время поездки не передавали водителю за проезд, так как это отвлекает и создает аварийную ситуацию;
  • Новые технологии. Водитель через смартфон управляет транспортом;
  • Странно, что на видео не видно, как параллельно он кофе пьет, сигарету держит и сдачу считает.

В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что в Польше перевернулся автобус с украинцами. При этом водитель признал свою вину.

Молчат и терпят: киевлянок предупредили об извращенце в маршрутке (фото) Стервятник: в Киеве мужчина цинично обокрал погибшего в ДТП (видео)
Новости Украины Киевводители
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь