В Киеве водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео)

Водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (фото: коллаж РБК Украина)

Водитель так увлекся игрой на смартфоне, что играл во время движения автобуса

Водитель автобуса играл в мобильную игру во время движения транспорта в котором находились люди. Инцидент произошел в Киеве. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Кто-то из пассажиров автобуса снял видео с водителем, который едет по дороге и при этом обеими руками держит в смартфон, на котором играет в игру.

Водитель автобуса во время движения играл на смартфоне (видео: facebook.com/KyivOperativ)

"Когда договорился пошпилить в PUBG (популярная игра, - ред.) с друзяшками и забыл, что находишься на работе в Киевпастрансе и перевозишь пассажиров", - говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что руководитель службы по связям с общественностью КП "Киевпастранс" Ольга Бледная заявила, что как только появилось видео, служба безопасности компании выяснила на каком маршруте произошел инцидент. При этом водителя также нашли и уже уволили.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Главное, чтобы во время поездки не передавали водителю за проезд, так как это отвлекает и создает аварийную ситуацию;

Новые технологии. Водитель через смартфон управляет транспортом;

Странно, что на видео не видно, как параллельно он кофе пьет, сигарету держит и сдачу считает.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что в Польше перевернулся автобус с украинцами. При этом водитель признал свою вину.