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У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)

STYLERЖиття    10.07.2019 - 13:54
У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)
Водій автобуса під час руху грав на смартфоні (фото: колаж РБК Україна)

Водій так захопився грою на смартфоні, що грав під час руху автобуса

Водій автобуса грав у мобільну гру під час руху транспорту в якому знаходилися люди. Інцидент стався у Києві. Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Хтось із пасажирів автобуса зняв відео з водієм, який їде по дорозі і при цьому обома руками тримає в смартфон, на якому грає в гру.

Водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео: facebook.com/KyivOperativ)

"Коли домовився пошпилити в PUBG (популярна гра, - ред.) з друзяшками і забув, що знаходишся на роботі в Київпастрансі і перевозиш пасажирів", - йдеться у коментарі до відео.

Варто зазначити, що керівник служби зв'язків з громадськістю КП "Київпастранс" Ольга Бліда заявила, що як тільки з'явилося відео, служба безпеки компанії з'ясувала на якому маршруті стався інцидент. При цьому водія також знайшли і вже звільнили.

У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Головне, щоб під час поїздки не передавали водієві за проїзд, так як це відволікає і створює аварійну ситуацію;
  • Нові технології. Водій через смартфон управляє транспортом;
  • Дивно, що на відео не видно, як паралельно він п'є каву, цигарку тримає і здачу рахує.

У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)

У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Києві на ходу загорілась маршрутка з пасажирами. Інцидент стався біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті.

Раніше повідомлялося про те, що в Польщі перекинувся автобус з українцями. При цьому водій визнав свою провину.

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