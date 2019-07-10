У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)

Водій так захопився грою на смартфоні, що грав під час руху автобуса
Водій автобуса грав у мобільну гру під час руху транспорту в якому знаходилися люди. Інцидент стався у Києві. Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Хтось із пасажирів автобуса зняв відео з водієм, який їде по дорозі і при цьому обома руками тримає в смартфон, на якому грає в гру.
Водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео: facebook.com/KyivOperativ)
"Коли домовився пошпилити в PUBG (популярна гра, - ред.) з друзяшками і забув, що знаходишся на роботі в Київпастрансі і перевозиш пасажирів", - йдеться у коментарі до відео.
Варто зазначити, що керівник служби зв'язків з громадськістю КП "Київпастранс" Ольга Бліда заявила, що як тільки з'явилося відео, служба безпеки компанії з'ясувала на якому маршруті стався інцидент. При цьому водія також знайшли і вже звільнили.
Скріншот з Facebook
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в Києві на ходу загорілась маршрутка з пасажирами. Інцидент стався біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті.
Раніше повідомлялося про те, що в Польщі перекинувся автобус з українцями. При цьому водій визнав свою провину.