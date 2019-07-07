В Польше перевернулся автобус с украинцами: водитель признал свою вину

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии пострадали 11 человек

В Польше перевернулся автобус с украинцами. Это произошло на автомагистрали А4, водитель транспортного средства съехал в кювет. Выяснилось, что виноват в ДТП сам водитель автобуса, который заснул за рулем. Об этом мужчина сказал полиции, передает польски телеканал TVN24.

Авария произошла рано утром 7 июля возле Янковице Вельке. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 37 украинцев, из них двое водители.

50-летний водитель в разговоре с полицией признался, что заснул и проснулся лишь во время столкновения с землей.

Алкоголь в крови мужчины не обнаружен. В автобусе находились 37 человек, 35 пассажиров и два водителя. Все они являются гражданами Украины.

Фото: ДТП с украинцами в Польше (Скриншот из видео)

Как ранее мы писали, дорожно-транспортное происшествие в Закарпатской области произошло по вине адвоката, который на внедорожнике Mitsubishi Outlander съехал в кювет, где в этот момент играла 11-летняя девочка.

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