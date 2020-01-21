В Киеве водитель автобуса устроил разборки с мальчиком: пассажиры не промолчали (видео)

В Киеве водитель автобуса устроил разборки с мальчиком с мини-велосипедом и пытался грубо выгнать его из салона с приминением силы. Пассажиры заступились за ребенка и снимали происходящее на видео.

Инцидент произошел в автобусе 115, который курсирует по маршруту Крнтрактовая площадь - Железнодорожный вокзал "Дарница".

На остановке в общественный транспорт зашел мальчик около 12 лет с великом и захотел заплатить за проезд. Однако водитель не пожелал его перевозить и решил выгнать. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Мужчина подошел к подростку и пробовал вытолкать. В этот момент другие люди в транспорте возмутились подобному поведению водителя и требовали не трогать парня.

"Ты его адвокат?.. Ты у меня в гостях... Не поедит он никуда..." - спорил он с пассажирами.

Те, в свою очередь, заявили, что водитель не имеет права трогать ребенка, просили отстать от него и заняться своей работой - возобновить перевозку.

"Это что за обслуживание такое? Так и будете стоять?" - негодовали пассажиры.

Сам же мальчик раявил, что по правилам велосипед такого размера можно перевозить в общественном транспорте: "Это спорт-инвентарь", и затем стал разбирать его.

Водитель же не соглашался и указывал, что велик должен быть в чехле. Кондуктор преимущественно наблюдала за происходящим и в громкий спор не вступала.

В итоге водитель "сдался" и отправился за руль, а кондуктор махнула рукой со словам: "Этих не переспоришь".

В Киеве водитель автобуса выталкивал мальчика с мини-велосипедом из транспорта

Напомним, что в автобусе велосипед можно перевозить в качестве багажа - в сложенном виде и в соответствии с правилами перевозки багажа. Вещи не должны превышать весом 40 кг, а размеры составлять до 100х50х30 см. Одна единица багажа перевозится бесплатно. Размещать велосипед надо так, чтобы он не мешал окружающим но не перекрывал выход.

Правила перевозки велосипедов в общественном транспорте (Фото: скрин kyivcity.gov.ua)

Пользователи сети стали бурно обсуждать инцидент в автобусе и напомнили, по решению Киевского горсовета пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой, в частности, велосипед в разобранном виде.

Вместо того, чтобы доколупываться к ребенку, водитель должен был подвинуть тех, кто занял место, предназначенное для перевозки, в том числе крупных. И тогда никто бы "не переживал" за свои колготки... Но нет, выпихнуть ребенка легче...

С велосипедом можно при условии: одно колесо должно быть снято, велосипед не должен испачкать одежду другим пассажирам.

Можно ехать в трамваях, троллейбусах и автобусах с велосипедом бесплатно если он в чехле. Если он без чехла, за него нужно заплатить как за крупногабаритный багаж. Все.

Скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ