У Києві водій автобуса влаштував розборки з хлопчиком: пасажири не промовчали (відео)

Водій виштовхував дитину з міні-велосипедом і сперечався з іншими пасажирами
У Києві водій автобуса влаштував розборки з хлопчиком з міні-велосипедом та намагався грубо вигнати його з салону із застосуванням сили. Пасажири заступилися за дитину та знімали те, що відбувається, на відео.
Інцидент стався в автобусі 115, який курсує за маршрутом Крнтрактовая площа - Залізничний вокзал "Дарниця".
На зупинці у громадський транспорт зайшов хлопець близько 12 років з веліком та захотів заплатити за проїзд. Однак водій не побажав його перевозити і вирішив вигнати. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Чоловік підійшов до підлітка і намагався виштовхати. В цей момент інші люди в транспорті обурилися через подібну поведінку водія і вимагали не чіпати хлопця.
"Ти його адвокат?.. Ти у мене в гостях... Не поїдее він нікуди..." - сперечався він з пасажирами.
Ті, у свою чергу, заявили, що водій не має права чіпати дитину, просили відстати від нього й зайнятися своєю роботою - відновити перевезення.
"Це що за таке обслуговування? Так і будете стояти?" - обурювалися пасажири.
Сам же хлопчик раявил, що за правилами велосипед такого розміру можна перевозити в громадському транспорті: "Це спорт-інвентар", і потім став розбирати його.
Водій же не погоджувався і вказував, що велік має бути в чохлі. Кондукторка переважно спостерігала за подіями та у гучну суперечку не вступала.
У результаті водій "здався" і відправився за кермо, а кондукторка махнула рукою зі словами: "Цих не переспориш".
У Києві водій автобуса виштовхував хлопчика з міні-велосипедом з транспорту
Нагадаємо, що в автобусі велосипед можна перевозити в якості багажу - у складеному вигляді та у відповідності з правилами перевезення багажу. Речі не повинні перевищувати вагою 40 кг, а розміри становити до 100х50х30 см. Одна одиниця багажу перевозиться безкоштовно. Розміщувати велосипед треба так, щоб він не заважав оточуючим але не перекривав вихід.
Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті (Фото: скрін kyivcity.gov.ua)
Користувачі мережі стали бурхливо обговорювати інцидент в автобусі та нагадали, за рішенням Київської міськради пасажир має право безплатно перевозити із собою, зокрема, велосипед в розібраному вигляді.
Скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ