У Києві водій автобуса влаштував розборки з хлопчиком: пасажири не промовчали (відео)

У Києві водій автобуса влаштував розборки з хлопчиком з міні-велосипедом та намагався грубо вигнати його з салону із застосуванням сили. Пасажири заступилися за дитину та знімали те, що відбувається, на відео.

Інцидент стався в автобусі 115, який курсує за маршрутом Крнтрактовая площа - Залізничний вокзал "Дарниця".

На зупинці у громадський транспорт зайшов хлопець близько 12 років з веліком та захотів заплатити за проїзд. Однак водій не побажав його перевозити і вирішив вигнати. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Чоловік підійшов до підлітка і намагався виштовхати. В цей момент інші люди в транспорті обурилися через подібну поведінку водія і вимагали не чіпати хлопця.

"Ти його адвокат?.. Ти у мене в гостях... Не поїдее він нікуди..." - сперечався він з пасажирами.

Ті, у свою чергу, заявили, що водій не має права чіпати дитину, просили відстати від нього й зайнятися своєю роботою - відновити перевезення.

"Це що за таке обслуговування? Так і будете стояти?" - обурювалися пасажири.

Сам же хлопчик раявил, що за правилами велосипед такого розміру можна перевозити в громадському транспорті: "Це спорт-інвентар", і потім став розбирати його.

Водій же не погоджувався і вказував, що велік має бути в чохлі. Кондукторка переважно спостерігала за подіями та у гучну суперечку не вступала.

У результаті водій "здався" і відправився за кермо, а кондукторка махнула рукою зі словами: "Цих не переспориш".

У Києві водій автобуса виштовхував хлопчика з міні-велосипедом з транспорту

Нагадаємо, що в автобусі велосипед можна перевозити в якості багажу - у складеному вигляді та у відповідності з правилами перевезення багажу. Речі не повинні перевищувати вагою 40 кг, а розміри становити до 100х50х30 см. Одна одиниця багажу перевозиться безкоштовно. Розміщувати велосипед треба так, щоб він не заважав оточуючим але не перекривав вихід.

Правила перевезення велосипедів у громадському транспорті (Фото: скрін kyivcity.gov.ua)

Користувачі мережі стали бурхливо обговорювати інцидент в автобусі та нагадали, за рішенням Київської міськради пасажир має право безплатно перевозити із собою, зокрема, велосипед в розібраному вигляді.

Замість того, щоб доколупатися до дитини, водій повинен був посунути тих, хто зайняв місце, призначене для перевезення, у тому числі великих. І тоді ніхто б "не переживав" за свої колготки... Але ні, випхати дитину легше...

З велосипедом можна за умови: одне колесо має бути знято, велосипед не повинен забруднити одяг іншим пасажирам.

Можна їхати в трамваях, тролейбусах і автобусах з велосипедом безкоштовно якщо він в чохлі. Якщо він без чохла, за нього потрібно заплатити як за великогабаритний багаж. Все.

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