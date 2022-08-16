У Києві власник самоката впав на жвавій дорозі та ледь не потрапив головою під колеса авто (відео)

У Києві в Дарницькому районі у понеділок, 15 серпня, сталася аварія за участю електросамоката. Зокрема, власник двоколісного транспорту упав на проїжджу частину, що ледь головою не потрапив під колеса машини.

Так, подія трапилася на вулиці Анни Ахматової.

Патрульні розповіли, що за попередньою інформацією, користувач електросамоката не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину.

На відео видно, як хлопець їхав на самокаті по жвавій дорозі, але в один момент він різко впав на асфальт і його голова опинилась біля коліс машини.

Згодом медики надали потерпілому допомогу.

Правоохоронці закликали власників електротранспорту бути уважними та обережними та піклуватися про свою безпеку. Також вони порекомендували: