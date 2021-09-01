В Киеве вход в школу устелили ковром, который закрыт наглухо: "зайдут не все" (фото)

В Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №82 ім. Т Г. Шевченко, на улице Дегтяревская к 1 сентября лестницу устелили ковром.

В сети пользователи по этому поводу взорвались саркастическими комментариями:

Однако, эта лестница ведет ко входу в школу, который забит наглухо. Сам вход - сбоку.

На фото видно, что лестницу школы украсили воздушными шариками и ковром с узорами, напомнившим родителям времена СССР.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мальчик "раскуривал" сразу полпачки сигарет. На видео школьник держит во рту сразу семь сигарет, поджигает их с помощью зажигалки и пытается затягиваться. Видеоролик шокировал Сеть.

Также под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении.