У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: "зайдуть не всі" (фото)

У Києві у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, на вулиці Дегтярівська до 1 вересня сходи устелили килимом.

У мережі користувачі з цього приводу вибухнули саркастичними коментарями:

Однак, ці сходи ведуть до входу в школу, який забитий наглухо. Сам вхід – збоку.

На фото видно, що сходи школи прикрасили повітряними кульками та килимом з візерунками, що нагадав батькам часи СРСР.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет. На відео школяр тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички й намагається затягуватися. Відеоролик шокував мережу.

Також під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі.