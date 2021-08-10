В Киеве в ветклинике стерилизовали собаку, хотя должны были просто подстричь: вспыхнул скандал

Мужчина отвел питомца по кличке Альба в известную столичную ветеринарную клинику "Здоровье Животных" (Animal Health) на груминг, но затем внезапно получил от них СМС-ку "приезжайте ваша собака прооперирована".

"По какой-то никому не понятной причине помимо груминга ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации. Сказать, что это треш, наверное ни сказать ничего", - возмущается владелец животного.

Далее ветеринары начали оправдываться, но в итоге признались, что просто перепутали.

"Апофеозом извинений сотрудников стало - ну мы за эту манипуляцию не возьмем с вас денег. Улыбнули конечно, спасибо, что еще не додумались требовать оплаты за это", - пишет Шульженко.

Мужчина предупредил в сети других людей о случае и о рисках повторных ошибок в ветклинике, а также написал заявление в полицию.

Сведения были внесены в ЕРДР по ст. 299 ККУ.

Шульженко считает, что таких горе-ветеринаров следует лишить лицензии, чтобы "они случайно еще что-то не перепутали и никто не пострадал".

Позже руководитель ветеринарной клиники Иван Стойков в своем Facebook высказался об инциденте, полностью признал вину сотрудников, принес извинения и пообещал лечить четверолапых пациентов - питомцев малоимущих клиентов - бесплатно в течение двух лет.

Шульженко, в свою очередь, позитивно оценил такое решение владельца клиники, и заявил, что напишет отказ от заявления в полицию.

"Альбу неимоверно жалко. От какой-либо личной компенсации от клиники я отказался. Но правда считаю, что Стоиков в данной ситуации, лично, как врач может спасти ещё не одно животное, а конкретные сотрудники будут наказаны. Иван Иванович будет лечить бесплатно каждый месяц на протяжении 2 лет 4 животных для людей, которые не могут оплатить хирургические операции своим четвероногим друзьям. Публично каждый месяц об этом сообщая всем", - говорится в публикации.