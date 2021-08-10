У Києві у ветклініці стерилізували собаку, хоча мали просто підстригти: спалахнув скандал

Чоловік відвів улюбленця на прізвисько Альба у відому столичну ветеринарну клініку "Здоров'я тварин" (Animal Health) на грумінг, але потім раптово отримав від них СМС-ку "приїжджайте ваша собака прооперована".

"З якоїсь нікому не зрозумілої причини крім грумінгу ветклініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію під загальним наркозом по стерилізації. Сказати, що це треш, напевно не сказати нічого", - обурюється власник тварини.

Далі ветеринари почали виправдовуватися, але в підсумку зізналися, що просто переплутали.

"Апофеозом вибачень співробітників стало - ну ми за цю маніпуляцію не візьмемо з вас грошей. Посміхнуло звичайно, дякую, що ще не додумалися вимагати оплати за це", - пише Шульженко.

Чоловік попередив у мережі інших людей про випадок і про ризики повторних помилок у ветклініці, а також написав заяву до поліції.

Відомості були внесені до ЄРДР за ст. 299 ККУ.

Шульженко вважає, що таких горе-ветеринарів слід позбавити ліцензії, щоб "вони випадково ще щось не переплутали і ніхто не постраждав".

Пізніше керівник ветеринарної клініки Іван Стойков у своєму Facebook висловився про інцидент, повністю визнав провину співробітників, приніс вибачення і пообіцяв лікувати чотирилапих пацієнтів - улюбленців незаможних клієнтів - безплатно протягом двох років.

Шульженко, своєю чергою, позитивно оцінив таке рішення власника клініки, і заявив, що напише відмову від заяви в поліцію.

"Альбу неймовірно шкода. Від будь-якої особистої компенсації від клініки я відмовився. Але справді вважаю, що Стойков в даній ситуації, особисто, як лікар може врятувати ще не одну тварину, а конкретні співробітники будуть покарані. Іван Іванович буде лікувати безплатно щомісяця протягом 2 років 4 тварин для людей, які не можуть оплатити хірургічні операції своїм чотириногим друзям. Публічно щомісяця про це повідомляючи всім", - йдеться в публікації.