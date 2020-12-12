В Киеве вандал повалил ханукальный светильник и похвастался видео: украинцы в ярости

В Киеве вандал повалил ханукальный светильник (коллаж РБК-Украина)

В Киеве мужчина повалил ханукальный светильник на Контрактовой площади и снял свой поступок на видео. Акт вандализма житель столицы Андрей Рачок сопровождал антисемитским высказыванием.

Скандальный ролик опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook.

На кадрах Рачок рассказал, что таким образом он продемонстрировал пример, как "нужно вести себя с иностранцами, которые занимаются узурпацией власти, оккупацией территорий, геноцидом".

После этого мужчина подошел к установленному около памятника Григорию Сковороде ханукальному светильнику (девятисвечнику) и повалил конструкцию.

Затем он заявил: "Украинцы - мы сила, жи*ам - могила".

Рачок "похвастался" этим видео в своем Facebook, и вскоре опубликовал выдержку из ЕРДР с информацией о том, что в отношении его было возбуждено уголовное производство по ч.1 статьи 296 УК (хулиганство). Об этом Объединенная еврейская община Украины сообщила в своем Telegram-канале.

Позже Рачок сделал еще одну попытку перевернуть ханукию, но в этот раз у него ничего не вышло, так как она оказалась приваренной к плитке.

"Объединенная еврейская община Украины квалифицирует действия и высказывания Андрея Рачка как антисемитизм и призывает правоохранительные органы к объективному расследованию. Мы дополнительно обратимся в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 УК Украины", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве мужчина повалил ханукальный светильник на Контрактовой площади

Выходка мужчины вызвала в сети массу гневных комментариев - украинцы возмущаются таким актом вандализма и дикому антисемитскому высказыванию человека, который называет себя "патриотом".

И это происходит в моем любимом Киеве... А где полиция? Как можно такое допускать?

ООО, Боже....

А где полиция?

Шариков!

У**ок. А есть какой-то фонд который собирает деньги на самого крутого адвоката, чтобы посадить этого героя? Готов участвовать!

Напомним, что евреи в Украине и во всем мире начали праздновать Хануку 10 декабря - это один из самых больших еврейских праздников, который отмечается на протяжении 8 дней.

Как сообщалось, недавно осквернивший аллею Небесной Сотни студент извинился за выходку и заявил, что виноват перед своей страной.