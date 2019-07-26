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В Киеве в общественном туалете разбился мужчина: детали инцидента

STYLERПроисшествия    26.07.2019 - 17:42
В Киеве в общественном туалете разбился мужчина: детали инцидента
Фото: коллаж РБК-Украина

Пенсионер умер в результате травм от падения

В Киеве мужчина умер в общественном туалете вследствие падения. Инцидент произошел в Святошинском районе на проспекте Победы в одной из уборных. Как сообщили в прессс-службе столичной полиции, следственный отдел начал по данному факту уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - "несчастный случай".

О происшествии сообщили правоохранителям случайные свидетели, которые заметили лежащего в туалете мужчину без признаков жизни.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения.

Также полицейские пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Начато уголовное производство.

По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, 60-летний пенсионер, который в последнее время работал в общественном туалете, получил характерные для падения травмы.

Тело погибшего направили на проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет известна причина его смерти.

Досудебное расследование продолжается.

В Киеве в общественном туалете разбился мужчина: детали инцидента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно в Херсоне на подростка в уборной упал большой бойлер, полный воды. Парень был госпитализирован.

Также мы писали о том, что в проекте изменений к Государственным строительным нормам предлагаются устанавливать туалеты на новых или реконструированных остановках общественного транспорта

Напомним, что новые строительные нормы, которые вступают в силу с 1 сентября 2019 года, обязывают предусматривать туалеты для пассажиров при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции.

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