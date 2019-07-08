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В Херсоне на подростка в туалете упал бойлер: все подробности

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 20:00
В Херсоне на подростка в туалете упал бойлер: все подробности
На подростка упал бойлер (Коллаж РБК-Украина)

Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу

В Херсоне 15-летний подросток чуть не попрощался с жизнью. Парень, как ни в чем не бывало, пошел в уборную, но на него резко упал большой бойлер. Отметим, что водонагреватель был полон воды. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Гвардейской дивизии, 49.

Как сообщает местное издание "Херсон типичный", бойлер был плохо закреплен и чуть не отобрал жизнь у несовершеннолетнего мальчика. Бак упал прямо на голову пострадавшему – он получил множественные рваные раны губ, век, щеки и носа.

Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
В Херсоне на подростка в туалете упал бойлер: все подробности

Фото: Упавший бойлер (t.ks.ua)

Отметим, что поручать установку бойлера необходимо профессиональным рабочим, в противном случае, это может нести угрозу для жизни, так как обычно водонагреватели имеют немалый вес и такие травмы могут быть несовместимы с жизнью.

Как ранее мы сообщали, Закон "О жилищно-коммунальных услугах", вступивший в силу с 1 мая и предполагающий начисление пени за просроченную оплату коммуналки, вызвал в сети и ряде СМИ тревожные сообщения о якобы запрете на установку в квартирах бойлеров и котлов для автономного отопления. 

Также мы писали, как 13-летний школьник из Мариуполя разработал уникальный смарт-бойлер, а свое изобретение подросток презентовал на фестивале стартапов. Ученик 8 класса УВК № 27 Кирилл Стрельбицкий рассказал, как к нему пришла такая идея.

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