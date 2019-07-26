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У Києві в громадському туалеті розбився чоловік: деталі інциденту

STYLERПодії    26.07.2019 - 17:42
У Києві в громадському туалеті розбився чоловік: деталі інциденту
Фото: колаж РБК-Україна

Пенсіонер помер в результаті травм від падіння

У Києві чоловік помер в громадському туалеті внаслідок падіння. Інцидент стався у Святошинському районі на проспекті Перемоги в одній із вбиралень. Як повідомили в прессс-службі столичної поліції, слідчий відділ почав за даним фактом кримінальну виробництво за ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - "нещасний випадок".

Про подію повідомили правоохоронцям випадкові свідки, які помітили лежачого в туалеті чоловіка без ознак життя.

Згідно з попередніми висновками судово-медичних експертів, потерпілий отримав травми, несумісні з життям, внаслідок падіння.

Також поліцейські поспілкувалися зі свідками та очевидцями події. Розпочато кримінальне провадження.

За словами начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, 60-річний пенсіонер, який останнім часом працював в громадському туалеті, отримав характерні для падіння травми.

Тіло загиблого направили на проведення медичної експертизи, за результатами якої буде відома причина його смерті.

Досудове розслідування триває.

У Києві в громадському туалеті розбився чоловік: деталі інциденту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Херсоні на підлітка у вбиральні впав великий бойлер, повний води. Хлопець був госпіталізований.

Також ми писали про те, що в проекті змін до Державних будівельних норм пропонуються встановлювати туалети на нових або реконструйованих зупинках громадського транспорту.

Нагадаємо, що нові будівельні норми, які набирають чинності з 1 вересня 2019 року, зобов'язують передбачати туалети для пасажирів при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції.

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