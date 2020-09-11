В Киеве ужесточили карантин: что закрыли и отменили

В Киеве ужесточили карантин из-за повышения количества больных с коронавирусом. Столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в Киеве вводят дополнительные карантинные ограничения.

За последние сутки в Киеве было зарегистрировано 404 новых случая COVID-19, из них 33 пациента – это дети. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram, в Киеве вводятся новые карантинные ограничения:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено не больше 220 человек. Расчет дистанции – 1 человек на 10 метров сооружения.

Запрещена деятельность заведений, которые предлагают услуги по размещению – кроме гостиниц.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях образования разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медицинскими учреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 метров помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санаториев и лагерей в столице и области.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с понедельника заработают новые правила карантина в городах.

А также рассказывали о том, какие города и области в Украине попали в "красную" зону.