У Києві посилили карантин: що закрили і скасували

У Києві посилили карантин через підвищення кількості хворих на коронавірус. Столиця увійшла в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим у Києві вводять додаткові карантинні обмеження.

За останню добу в Києві було зареєстровано 404 нових випадків COVID-19, з них 33 пацієнти – це діти. Як розповів мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram, в Києві вводяться нові карантинні обмеження:

Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено не більше 220 осіб. Розрахунок дистанції – 1 людина на 10 метрів споруди.

Заборонена діяльність закладів, які пропонують послуги з розміщення – крім готелів.

Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволено групами не більше 20 осіб.

Проведення медичними установами планових госпіталізацій тимчасово обмежено. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 10 метрів приміщення.

Заборонене прийняття дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і таборів в столиці та області.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з понеділка запрацюють нові правила карантину в містах.

А також розповідали про те, які міста та області в Україні потрапили в "червону" зону.