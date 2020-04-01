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В Киеве ужесточат карантин: что хотят запретить

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 15:17
В Киеве ужесточат карантин: что хотят запретить
Карантин в Киеве (фото: РБК-Украина)

Карантин в Киеве намерены ужесточить

Карантин в Киеве из-за коронавируса введен 12 марта. Его продлили до 24 апреля, но количество зараженных продолжает увеличиваться. В Киеве уже зафиксировано 134 случаев заражения, а по всей Украине – 669. Власти города хотят ужесточить карантин, чтобы остановить эпидемию.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой усилить меры карантина. Он также призвал жителей города не выходить на улицы без крайней необходимости.

Во время очередного брифинга Кличко попросил людей не гулять по городу, игнорируя ограничения властей.

"Всем "Не верю в угрозу, это не про меня"- скажу: спуститесь пожалуйста на землю, прекратите бродить по городу, игнорируя ограничения", - заявил мэр города.

Он также обратился к правительству с просьбой ужесточить карантин. Он предложил ограничить посещение парков, скверов, детских площадок, а также работу некоторых предприятий.

Напомним, что 31 марта МОЗ разрешил рынкам возобновить свою работу, но уже сегодня, 1 апреля, Кличко опроверг эту информацию. Он заявил, что рынки откроют только в том случае, если в столице будет улучшаться ситуация с количеством больных COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что эпидемиолог дала неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине.

Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали десятки человек Школьники могут завершить учебный год с помощью онлайн тестов, - Кличко
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