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У Києві посилять карантин: що хочуть заборонити

STYLERЖиття    01.04.2020 - 15:17
У Києві посилять карантин: що хочуть заборонити
Карантин у Києві (фото: РБК-Україна)

Карантин у Києві мають намір посилити

Карантин у Києві через коронавірус введений 12 березня. Його продовжили до 24 квітня, але кількість заражених продовжує збільшуватися. У Києві вже зафіксовано 134 випадків зараження, а по всій Україні – 669. Влада міста хоче посилити карантин, щоб зупинити епідемію.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити заходи карантину. Він також закликав жителів міста не виходити на вулиці без крайньої необхідності.

Під час чергового брифінгу Кличко попросив людей не гуляти по місту, ігноруючи обмеження влади.

"Всім "Не вірю в загрозу, це не про мене"- скажу: зійдіть, будь ласка, на землю, припиніть бродити по місту, ігноруючи обмеження", - заявив мер міста.

Він також звернувся до уряду з проханням посилити карантин. Він запропонував обмежити відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, а також роботу деяких підприємств.

Нагадаємо, що 31 березня МОЗ дозволив ринків відновити свою роботу, але вже сьогодні, 1 квітня, Кличко спростував цю інформацію. Він заявив, що ринки відкриють тільки в тому випадку, якщо в столиці буде поліпшуватися ситуація з кількістю хворих COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що епідеміолог надала невтішний прогноз щодо коронавирусу в Україні.

З обсервації в київському готелі "Козацький" втекли десятки людей Школярі можуть завершити навчальний рік за допомогою онлайн тестів, - Кличко
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