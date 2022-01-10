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В Киеве продавцы новогодних елок избавились от них циничным способом (видео)

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Киев, Понедельник 10 января 2022 09:16
В Киеве продавцы новогодних елок избавились от них циничным способом (видео) Фото: В Киеве продавцы елок от них избавляются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве продавцы новогодних елок избавились от них циничным способом. Деревья попросту выбросили на свалку, не снимая даже цену и упаковку.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ненужные никому елки

Так, за Минским массивом люди увидели гору непроданных сосен, которые лежат брошенные на свалке. Продавцы не сняли с деревьев даже цены. Некоторые новогодние красавицы упакованы в пластик, все они без праздничного декора, а это значит, что не были использованы по назначению.

Лесник Николай Супрун, собирающий здесь дрова для печи, рассказа, что елки привозят массово ночью или ранним утром. Николай Васильевич считает, что деревья можно было бы использовать с пользой.

"Такого раньше никогда не было. Как же так можно", - возмущается лесник.

Как известно, в столице есть и пункт приема елок, также их очень любят употреблять в пищу животные из зоопарков.

Пункты приема елок

Напомним, что в Киеве с 4 января начали собирать елки на переработку. Пункты приема уже работают.

В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений.

В прошлом году в пункты утилизации сдали 6,5 тысячи елок.

Здесь карта расположения пунктов, а здесь - перечень адресов.

Напомним, что в Киеве продавцы оставили гору нераспроданных дорогущих елок просто на улице.

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