В Киеве установили Крест в память о жертвах режима Лукашенко (фото)

В Киеве возле посольства Беларуси установили памятный крест, чтобы почтить память погибших участников массовых протестов против президентства Александра Лукашенко.

Акция состоялась 20 ноября напротив входа в здание посольства на улице Михайла Коцюбинського в центре столицы. Об этом передали на Telegram-канале "Белорусский дом в Украине".

Крест установили эмигранты из Беларуси, а в мероприятии также принимали неравнодушные киевляне.

Отмечается, что проведению этой акции пытались помешать работники белорусского посольства. Тем не менее большой крест в память о погибших митингующих в Беларуси все же был установлен.

"Сегодня, несмотря на письмо и препятствия со стороны посольства, был установлен Крест в память о жертвах режима Лукашенко вместе с неравнодушными украинцами. Спасибо всем, кто присутствовал и поддерживал", - говорится в сообщении организаторов.

Рядом с Крестом на ветках деревьев повязали бело-красные ленточки, а на саму конструкцию и возле нее возложили цветы.

В Киеве установили Крест в память о жертвах режима Лукашенко возле посольства Беларуси (фото: t.me/beldomua)

Ранее мы писали о том, что появилось трогательное видео, как в Минске простились с погибшим протестующим, которого убили за ленточки.

Также сообщалось, что Украина осуждает убийство протестующего в Беларуси.