У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка (фото)

У Києві біля посольства Білорусі встановили пам'ятний хрест, щоб вшанувати пам'ять загиблих учасників масових протестів проти президентства Олександра Лукашенка.

Акція відбулася 20 листопада навпроти входу до будівлі посольства на вулиці Михайла Коцюбинського в центрі столиці. Про це передали на Telegram-каналі "Білоруський будинок в Україні".

Хрест встановили емігранти з Білорусі, а у заході також брали небайдужі кияни.

Зазначається, що проведенню цієї акції намагалися перешкодити працівники білоруського посольства. Проте великий хрест у пам'ять про загиблих мітингувальників в Білорусі все ж був встановлений.

"Сьогодні, незважаючи на лист і перешкоди з боку посольства, було встановлено Хрест у пам'ять про жертви режиму Лукашенка разом з небайдужими українцями. Спасибі всім, хто був присутній і підтримував", - йдеться в повідомленні організаторів.

Поруч з Хрестом на гілках дерев пов'язали біло-червоні стрічки, а на саму конструкцію і біля неї поклали квіти.

У Києві встановили Хрест у пам'ять про жертв режиму Лукашенка біля посольства Білорусі (фото: t.me/beldomua)

Раніше ми писали про те, що з'явилося зворушливе відео, як у Мінську попрощалися із загиблим протестувальникам, якого вбили за стрічки.

Також повідомлялося, що Україна засуджує вбивство протестувальника в Білорусі.