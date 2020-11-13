Убили за ленточки: трогательное видео, как в Минске простились с погибшим протестующим

В Минске простились с погибшим протестующим (коллаж РБК-Украина)

Сотни протестующих почтили память 31-летнего Романа Бондаренко

В Беларуси простились с погибшим протестующим Романом Бондаренко, которого в Минске силовики избили до смерти - парня доставили в больницу с многочисленными травмами в состоянии комы, однако медикам его спасти не удалось.

В столице Беларуси участники митингов и просто небезразличные граждане собрались около "Площади перемен" во дворе у Сморговского тракта и улицы Червякова, чтобы почтить память убитого протестующего. Об этом передает "Вечерний Бобруйск".

Сотни белорусов зажгли свечи и использовали мобильники как фонарики, вывешивали белые и красные ленточки. Люди выкрикивали "Не забудем, не будем прощать!", "Трибунал!", "Герои не умирают!", "Это наш город!"



Очевидцы рассказывали, что ранее во время спора с местными жителями силовики прижали 31-летнего Бондаренко к металлической горке, скрутили его и увезли в соседний Центральный РОВД. Спустя два часа Романа без сознания увезла "скорая помощь" с множеством серьезных травм.

"Человека убили за ленточки! За ленточки! Мы это простим? Мы это забудем?" - эмоционально говорит один из собравшихся.

"Нет!" - кричат люди в ответ.

Видео: Протестующие в Минске простились с погибшим Романом Бондаренко

Отмечается, что вечером 12 ноября в соцсетях время от времени появлялись страшилки, якобы рядом с "Площадью перемен", где минчане прощались с Бондаренко, стоят фургоны с силовиками в масках и едут новые. Но люди не расходились.

"Если бы Рома сопротивлялся, у него все получилось бы, он спецназовец. Но Рома не хотел драться и дал себя скрутить. Даже когда мы узнали, что его увезли из отделения милиции в больницу, и не было мысли, что случится что-то ужасное - ну, били, может, сломали руку... А теперь его нет ..." - сквозь слезы говорит девушка Ольга.

Люди рассказали, как днем ​​во двор пришли следователи. И вместе с жителями выяснилось, что крови на этом месте нет, поэтому главных событий здесь не было. Говорят, что следователь выразил надежду, что дело будет открыто.

"Никто не должен был умирать, ни Рома, ни Тарайковский, ни тот парень из Бреста… Никто. А теперь… остается только выходить. И я удивлена и горжусь, что выходят даже пенсионеры, которые, типа, всегда были "электоратом". Выходят студенты, их задерживают - тогда выходят родители, их задерживают - выходят бабушки! Я восхищаюсь каждым", - говорит Ольга.

В Минске протестующие простились с Романом Бондаренко, которого убили силовики (фото: bobruisk.ru)

Ранее сообщалось, что Украина осуждает убийство протестующего в Беларуси.