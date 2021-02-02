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В Киеве "устал" еще один мост: весь пошел огромными трещинами

Киев, Вторник 02 февраля 2021 13:31
В Киеве "устал" еще один мост: весь пошел огромными трещинами
В Киеве "устал" еще один мост (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мост возле станции метро "Нивки" весь покрылся трещинами. Это уже вторая аварийная ситуация после капитального ремонта за 200 миллионов гривен. Накануне в конструкции моста появились пятиметровые трещины.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Место, которое обрушилось, ремонтники закрыли металлической сеткой. Под ней находится большая трещина глубиной в несколько десятков сантиметров.

Эту эстакаду капитально отремонтировали три с половиной года назад. На ремонт было потрачено 200 миллионов гривен, но всего за год появились первые трещины. Тогда проблемные участки покрыли штукатуркой.

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба считает, что виной всему является отсутствие какого-либо надзора со стороны государства.

В Киеве &quot;устал&quot; еще один мост: весь пошел огромными трещинамиМост на "Нивках" пошел трещинами (фото: facebook.com/milabst)

"Никто не проверил, никто не сделал экспертизу. Никто не посмотрел, в каких пропорциях там заложены проектные решения", - рассказал Виктор Глеба.

В Киеве "устал" еще один мост

Как мы ранее сообщали, Украина построит мост через Днестр в Молдову за свой счет.

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