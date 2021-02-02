У Києві "втомився" ще один міст: весь пішов великими тріщинами

У Києві "втомився" ще один міст (колаж РБК-Україна)

У Києві міст біля станції метро "Нивки" весь покрився тріщинами. Це вже друга аварійна ситуація після капітального ремонту за 200 мільйонів гривень. Напередодні в конструкції моста з'явилися п'ятиметрові тріщини.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Місце, яке обрушилося, ремонтники закрили металевою сіткою. Під нею знаходиться велика тріщина глибиною в кілька десятків сантиметрів.

Цю естакаду капітально відремонтували три з половиною роки тому. На ремонт було витрачено 200 мільйонів гривень, але всього за рік з'явилися перші тріщини. Тоді проблемні ділянки просто заштукатурили.

Експерт з містобудування Віктор Гліба вважає, що виною всьому є відсутність будь-якого нагляду з боку держави.

Міст на "Нивках" пішов тріщинами (фото: facebook.com/milabst)

"Ніхто не перевірив, ніхто не зробив експертизу. Ніхто не подивився, в яких пропорціях там закладені проектні рішення", - розповів Віктор Глеба.

У Києві "втомився" ще один міст

Як ми раніше повідомляли, Україна побудує міст через Дністер в Молдову за свій рахунок.