В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

В Киеве в Дарницком районе ураганный ветер снес утеплитель с многоэтажного дома.
Так, инцидент произошел в ночь на 30 ноября, сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.
В частности, без утепления остался дом на улице Григоренко, 39в.
"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал он в комментарии к фото.
На фото видно, что ветер обрывал с дома утеплитель целыми пластами.
Никто в результате происшествия не пострадал.
В комментариях пользователи пишут, что во всем виноваты мастера, которые плохо выполнили свою работу.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья.
Также мы писали, что Львов накрыло мощным ураганом. Стихия сорвала крыши, снесла деревья и обрушила фасады зданий.