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В Киеве ураган сорвал утеплитель с многоэтажки (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Дарницком районе ураганный ветер снес утеплитель с многоэтажного дома.

Так, инцидент произошел в ночь на 30 ноября, сообщил в Facebook журналист Евгений Руденко.

В частности, без утепления остался дом на улице Григоренко, 39в.

"Когда срываешься в два часа ночи от грохота, бежишь к окну с мыслью "Началось!". Но это просто соседний дом решил развалиться", – написал он в комментарии к фото.

На фото видно, что ветер обрывал с дома утеплитель целыми пластами.

Никто в результате происшествия не пострадал.

В Киеве ураган снес утеплитель с многоэтажки (facebook.com/people/Евгений-Руденко)

В комментариях пользователи пишут, что во всем виноваты мастера, которые плохо выполнили свою работу.

  • Сегодня весь дом не спал;
  • Ну на клею и шпильках сэкономили, вот и штукатурка не выдержала;
  • Интересно, кто делал такое утепление;
  • Мастеров нужно найти и заставить все переработать за свои деньги.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья.

Также мы писали, что Львов накрыло мощным ураганом. Стихия сорвала крыши, снесла деревья и обрушила фасады зданий.

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