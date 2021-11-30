У Києві ураган зірвав утеплювач з багатоповерхівки (фото)

У Києві в Дарницькому районі ураганний вітер зніс утеплювач з багатоповерхового будинку.
Так, інцидент стався у ніч на 30 листопада, повідомив у Facebook журналіст Євген Руденко.
Зокрема, без утеплення залишився будинок на вулиці Григоренка, 39В.
"Коли зриваєшся о другій годині ночі від гуркоту, біжиш до вікна з думкою "Почалося!". Але це просто сусідній будинок вирішив розвалитися", – написав він у коментарі до фото.
На фото видно, що вітер обривав з будинку утеплювач цілими пластами.
Ніхто внаслідок події не постраждав.
У коментарях користувачі пишуть, що в усьому винній майстри, які погано виконали свою роботу.
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