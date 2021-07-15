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В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем: внезапно стало плохо (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве водителю троллейбуса внезапно стало плохо за рулем и он умер - трагедия произошла сегодня утром на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой в Подольском районе столицы. Мужчине оказывали первую помощь до приезда "скорой", но спасти жизнь, к сожалению, не удалось.

Об этом 15 июля передали в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения".

Отмечается, что около половины девятого утра работник столичной службы спасения заметил внезапно остановившийся троллейбус - вскоре выяснилось, что водителю общественного транспорта во время движения стало плохо.

Спасатель сразу позвонил в "103" и также позвал коллег из службы КАРС, так как их отделение находится рядом.

Реанимационные мероприятия проводили до прибытия бригады неотложки, и затем медики более получаса боролись за жизнь водителя. Но, увы, тщетно.

В Киеве умер водитель троллейбуса во время движения (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Как оказывать первую помощь при потере сознания

Из-за большой жары в Киеве спасатели и Департамент муниципальной безопасности КГГА напомнил важные правила первой помощи при потере сознания:

  • сначала вызовите службу "103";
  • устраните препятствия для свободного дыхания и нормального кровообращения, то есть обеспечьте доступ свежего воздуха пострадавшему, расстегните воротник, распустите ремень;
  • на лицо побрызгайте холодной водой;
  • виски потрите ватой, смоченной нашатырным спиртом;
  • сильными и резкими движениями массируйте мизинец левой руки человека без сознания в направлении от основания к ногтю, максимально сдавливая ноготь;
  • так же массируйте палец левой руки;
  • потом массируйте мизинец и большой палец правой руки;
  • надавливайте в центр кончика носа;
  • несколько раз сдавите мочки ушей человека, потерявшего сознание;
  • тремя пальцами, сложенными в щепотку, сделайте несколько вращательных движений в центре бугру ладони у большого пальца левой руки;
  • обычно после таких процедур человек приходит в себя, но лучше продолжить оказывать помощь;
  • массируйте средний палец левой руки, потом - правой, но движения при этом не должны быть резкими и слишком сильными;
  • круговыми движениями поглаживайте ладони обеих рук.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель трамвая лишился чувств прямо во время движения, и в кабине в то время было +47 градусов.

Напомним, недавно ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.

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