У Києві водій тролейбуса помер за кермом: раптово стало зле (фото)

У Києві водієві тролейбуса раптово стало зле за кермом і він помер - трагедія сталася сьогодні вранці на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі столиці. Чоловікові надавали першу допомогу до приїзду "швидкої", але врятувати життя, на жаль, не вдалося.
Про це 15 липня передали в прес-службі КАРС "Київська служба порятунку".
Зазначається, що близько пів на дев'яту ранку працівник столичної служби порятунку помітив тролейбус, що раптово зупинився - незабаром з'ясувалося, що водієві громадського транспорту під час руху стало погано.
Рятувальник відразу подзвонив у "103" і також покликав колег зі служби КАРС, оскільки їх відділення знаходиться поруч.
Реанімаційні заходи проводили до прибуття бригади невідкладної допомоги, і потім медики понад пів години боролися за життя водія. Але, на жаль, марно.
У Києві помер водій тролейбуса під час руху (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
Через велику спеку в Києві рятувальники і Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадав важливі правила першої допомоги при втраті свідомості:
Раніше повідомлялося, що в Києві водій трамвая зомлів прямо під час руху, і в кабіні в той час було +47 градусів.
Нагадаємо, нещодавно вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.