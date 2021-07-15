RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві водій тролейбуса помер за кермом: раптово стало зле (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві водієві тролейбуса раптово стало зле за кермом і він помер - трагедія сталася сьогодні вранці на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі столиці. Чоловікові надавали першу допомогу до приїзду "швидкої", але врятувати життя, на жаль, не вдалося.

Про це 15 липня передали в прес-службі КАРС "Київська служба порятунку".

Зазначається, що близько пів на дев'яту ранку працівник столичної служби порятунку помітив тролейбус, що раптово зупинився - незабаром з'ясувалося, що водієві громадського транспорту під час руху стало погано.

Рятувальник відразу подзвонив у "103" і також покликав колег зі служби КАРС, оскільки їх відділення знаходиться поруч.

Реанімаційні заходи проводили до прибуття бригади невідкладної допомоги, і потім медики понад пів години боролися за життя водія. Але, на жаль, марно.

У Києві помер водій тролейбуса під час руху (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Як надавати першу допомогу при втраті свідомості

Через велику спеку в Києві рятувальники і Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадав важливі правила першої допомоги при втраті свідомості:

  • спочатку викличте службу "103";
  • усуньте перешкоди для вільного дихання і нормального кровообігу, тобто забезпечте доступ свіжого повітря потерпілому, розстебніть комір, розпустіть ремінь;
  • на обличчя побризкайте холодною водою;
  • віскі потріть ватою, змоченою нашатирним спиртом;
  • сильними та різкими рухами масажуйте мізинець лівої руки людини без свідомості в напрямку від основи до нігтя, максимально здавлюючи ніготь;
  • так само масажуйте палець лівої руки;
  • потім масажуйте мізинець і великий палець правої руки;
  • натискайте в центр кінчика носа;
  • кілька разів здавіть мочки вух непритомної людини;
  • трьома пальцями, складеними в щіпку, зробіть кілька обертальних рухів в центрі бугра долоні біля великого пальця лівої руки;
  • зазвичай після таких процедур людина приходить до тями, але краще продовжити надавати допомогу;
  • масажуйте середній палець лівої руки, потім - правої, але рухи при цьому не повинні бути різкими та занадто сильними;
  • круговими рухами погладжуйте долоні обох рук.

Раніше повідомлялося, що в Києві водій трамвая зомлів прямо під час руху, і в кабіні в той час було +47 градусів.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київводителитроллейбуспреступления