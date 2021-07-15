У Києві водій тролейбуса помер за кермом: раптово стало зле (фото)
У Києві водієві тролейбуса раптово стало зле за кермом і він помер - трагедія сталася сьогодні вранці на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі столиці. Чоловікові надавали першу допомогу до приїзду "швидкої", але врятувати життя, на жаль, не вдалося.
Про це 15 липня передали в прес-службі КАРС "Київська служба порятунку".
Зазначається, що близько пів на дев'яту ранку працівник столичної служби порятунку помітив тролейбус, що раптово зупинився - незабаром з'ясувалося, що водієві громадського транспорту під час руху стало погано.
Рятувальник відразу подзвонив у "103" і також покликав колег зі служби КАРС, оскільки їх відділення знаходиться поруч.
Реанімаційні заходи проводили до прибуття бригади невідкладної допомоги, і потім медики понад пів години боролися за життя водія. Але, на жаль, марно.
У Києві помер водій тролейбуса під час руху (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
Як надавати першу допомогу при втраті свідомості
Через велику спеку в Києві рятувальники і Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадав важливі правила першої допомоги при втраті свідомості:
- спочатку викличте службу "103";
- усуньте перешкоди для вільного дихання і нормального кровообігу, тобто забезпечте доступ свіжого повітря потерпілому, розстебніть комір, розпустіть ремінь;
- на обличчя побризкайте холодною водою;
- віскі потріть ватою, змоченою нашатирним спиртом;
- сильними та різкими рухами масажуйте мізинець лівої руки людини без свідомості в напрямку від основи до нігтя, максимально здавлюючи ніготь;
- так само масажуйте палець лівої руки;
- потім масажуйте мізинець і великий палець правої руки;
- натискайте в центр кінчика носа;
- кілька разів здавіть мочки вух непритомної людини;
- трьома пальцями, складеними в щіпку, зробіть кілька обертальних рухів в центрі бугра долоні біля великого пальця лівої руки;
- зазвичай після таких процедур людина приходить до тями, але краще продовжити надавати допомогу;
- масажуйте середній палець лівої руки, потім - правої, але рухи при цьому не повинні бути різкими та занадто сильними;
- круговими рухами погладжуйте долоні обох рук.
Раніше повідомлялося, що в Києві водій трамвая зомлів прямо під час руху, і в кабіні в той час було +47 градусів.
Нагадаємо, нещодавно вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.