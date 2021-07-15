У Києві водій тролейбуса помер за кермом: раптово стало зле (фото)

У Києві водієві тролейбуса раптово стало зле за кермом і він помер - трагедія сталася сьогодні вранці на перетині вулиць Вишгородської та Мостицької в Подільському районі столиці. Чоловікові надавали першу допомогу до приїзду "швидкої", але врятувати життя, на жаль, не вдалося.

Про це 15 липня передали в прес-службі КАРС "Київська служба порятунку".

Зазначається, що близько пів на дев'яту ранку працівник столичної служби порятунку помітив тролейбус, що раптово зупинився - незабаром з'ясувалося, що водієві громадського транспорту під час руху стало погано.

Рятувальник відразу подзвонив у "103" і також покликав колег зі служби КАРС, оскільки їх відділення знаходиться поруч.

Реанімаційні заходи проводили до прибуття бригади невідкладної допомоги, і потім медики понад пів години боролися за життя водія. Але, на жаль, марно.

У Києві помер водій тролейбуса під час руху (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Як надавати першу допомогу при втраті свідомості

Через велику спеку в Києві рятувальники і Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадав важливі правила першої допомоги при втраті свідомості: