В Киеве умер поэт и журналист: родные бросались на медиков и угрожали взорвать дом

В Киеве скончался поэт и журналист Юрий Титов. Родные устроили грандиозный скандал и отказывались отдать тело медикам. Мама погибшего угрожала подорвать весь дом.

Трагедия произошла на улице Автозаводской в одной из квартир многоэтажного дома. Юрий Николаевич Титов умер в своем доме, и врачи утверждают, что причиной смерти стал коронавирус. Детали сообщили на странице "Киев Оперативный".

Однако родные категорически отрицали заключение врачей и отказывались передать им тело погибшего. Мать Юрия Титова начала угрожать самосожжением и предупредила, что взорвет весь дом. Отец бросался на полицию и даже успел нанести телесные повреждения. Как рассказали соседи, конфликт с полицией и медиками продолжался с 10 часов утра до позднего вечера.

После угроз взорвать весь многоквартирный дом, полиция вместе с сотрудниками ГСЧС вскрыли квартиру и проникли внутрь. Отец набросился на полицейского и его задержали. Мать Юрия Титова передали медикам и ей вкололи успокоительное.

Как рассказал сосед Титовых, тело погибшего вывезли только около 8 вечера и на всякий случай подали заявление в Киевгаз о перекрытии газа в доме.

"У Юрия диагностировали непонятную болезнь 18 числа, забрали по скорой в больницу, диагностировали двухстороннюю пневмонию и повышенную температуру. Его мать от нахождения под наблюдением врачей отказалась, вследствие чего его привезли домой, где он сегодня ночью и умер. Все утро приезжали скорая одна за другой, то ли констатировали смерть, то ли хотели госпитализировать, никто не знает. Около 10 утра приехали полицейские, оформлять смерть и вызывать коронеров. Мать отрицала все это время его смерть (или говорят, что не хотела отдавать тело). По протоколу с ковидом (установленным или нет) должны были забрать тело на экспертизу. Мать с отцом отказались и забаррикадировались в квартире с угрозами самоубийства или поджога, подрыва газа. Тело вывезли коронеры примерно в 20:00", - написал Алексей Мельник.

Юрий Титов родился 12 сентября 1980 года в Киеве. Окончил международный университет развития человека "Украина" по специальности "Журналистика, издательское дело и редактирование". Автор нескольких сборников стихов и детских книг. Имеет множество премий и наград. Был членом Союза журналистов и Национального союза писателей Украины. По некоторым данным у Титова был тяжелый диагноз – церебральный паралич.

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