Загадочная смерть 14-летнего Дениса в Прилуках: родители не могут похоронить сына уже год

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Резонансная гибель 14-летнего Дениса Чаленко до сих пор не расследована

Денис Чаленко трагически погиб 29 октября в Прилуках Черниговской области. 14-летнего школьника обнаружили между рельсами, и полиция поспешила заключить "несчастный случай". Прошел уже год, тело мальчика похоронили 5 ноября прошлого года, а в июне 2020-го эксгумировали.

Тело ребенка по-прежнему в морге. Ведь по первой версии полиции мальчика сбил поезд, но родители с этим не согласны и требуют справедливого расследования, говорится в сюжете ТСН.

Родители призывают общество помочь в выяснении обстоятельств смерти их ребенка. Денис лежал на рельсах с множественными забоями и гематомами по всему телу. А машинист поезда утверждает, что никого не сбивал, тело уже лежало там.

В городе уверены, что Дениса до смерти забили подростки, среди которых местные мажоры. На то, что поезд ни при чем, указывают и следы крови рядом с железной дорогой. Кроме того, родные получали анонимные звонки, в которых им рассказывали, что в убийстве Дениса участвовало четверо парней.

При повторной экспертизе над манекеном на колеях даже запускали поезд. Состав "тело" не зацепил. Прошло уже пять месяцев со времени эксгумации, но выводы родители так и не получили.

Близкие Дениса обратились к генпрокурору и к президенту. Последний согласился проконтролировать дело лично, но дело Дениса Чаленко нигде не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Адвокат говорит, что дело затягивает "некая влиятельная сила".

Смерть Дениса Чаленко (видео: ТСН)

Напомним, что на справедливом расследовании дела о смерти Дениса настаивали горожане. Они добились смещение глав местной полиции, а дело было передано в Киев. К смерти мальчика якобы причастны дети влиятельных лиц. Но расследование застопорилось.

Через неделю после гибели тело мальчика похоронили, но затем в июне эксгумировали, чтобы передать на независимую экспертизу.