Коронавирус ударил по сердцу: детали гибели украинского блогера Стужука

Дмитрий Стужук с женой Софией (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Жена популярного фитнес-блогера София Стужук рассказала подробности трагедии

Известный украинский блогер Дмитрий Стужук умер от коронавируса спустя 8 дней после заражения в Турции. Трагедия шокировала огромное количество приверженцев здорового образа жизни и спорта, ведь 35-летний мужчина заверял миллионную аудиторию в сети, что уже идет на поправку.

Фитнес-блогер скончался 16 октября в киевской больнице в реанимации. Накануне у Дмитрия остановилось сердце после принятия ванны, и его госпитализировали. Врачи констатировали клиническую смерть, и спасти его жизнь не удалось.

Жена Дмитрия София Стужук, которая также ведет фитнес-блоги и имеет более 5 миллионов подписчиков, рассказала в Instagram в stories детали гибели супруга, с которым находилась в стадии развода.

Также она опубликовала трогательное видео с Дмитрием и детьми.

"Дима был огромной и весомой частью моей жизни 6 лет. Как бы там ни было и не смотря на то, что у нас не сложились отношения, это отец моих детей и близкий мне человек...

Дмитрий и София Стужук с детьми (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

...Завтра будет как раз ровно полгода как мы уже не вместе. Многое проработалось и забылось. Остались только теплые воспоминания, трое прекрасных деток (Давид, Оливия и Лола, - Ред.) и очень ценный опыт за плечами", - написала она.

Видео: София Стужук высказалась о гибели мужа Дмитрия от коронавируса

При этом популярной блогерше припомнили в сети, как она легкомысленно отзывалась о COVID-19 и утверждала, что опасность вируса "откровенно преувеличена". Так, например, еще в марте в Telegram София заявила, что коронавирус "не намного страшнее обычного гриппа", и что "вирус ей не страшен".

За несколько часов до гибели мужа Стужук в сети уточнила, изменилась ли ее позиция.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что COVID - не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров, но у Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой и осложнения пошло на сердце. Его сердце не справилось, он вчера пережил клиническую смерть, ему запустили сердце заново, но он до сих пор, уже более суток не приходит в сознание. Его состояние сейчас очень тяжелое", - говорится в публикации.

К сожалению, 16 октября предприниматель и фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался.

Он практически до последнего вел трансляции и в позитивной форме описывал свое состояние, как протекает болезнь. Дмитрий в больнице пролежал только день, а потом ушел домой на самоизоляцию, хотя врачи настаивали на госпитализации. Мужчина в своем последнем посте в Instagram отметил, что "дома и стены лечат".

Дмитрий Стужук (фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy)

Но подорванное тренировками сердце на фоне ослабления организма из-за коронавируса не выдержало.

София Стужук в своих блогах также часто выступала за "минимализацию" медицинского вмешательства без необходимости. В частности, она является противницей вакцинации и сторонницей домашних родов.

С Дмитрием она познакомилась в Киеве, куда переехала из Крыма после аннексии украинского полуострова Россией (София проживала до этого в Севастополе, а родилась в Харькове). После свадьбы начала вести блоги, которые имели большой успех, и вскоре девушка добилась популярности.

София является веганом, активно пропагандирует здоровый образ жизни, занятия фитнесом.

София Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Напомним, недавно на Закарпатье от коронавируса умер известный художник, который еще летом посмеивался над пандемией.