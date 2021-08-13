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В Киеве в троллейбусе заметили мужчину в суперзащите: "видимо, уже болел" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в троллейбусе заметили мужчину, который был одет в суперзащиту.

Об этом сообщает "Типичное Голосеево" в Facebook.

Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №30.

На фото видно, что лицо пассажира было прикрыто защитным прозрачным экран-щитком. Также под ним была ткань, похожая на марлю, у которой были прорези для глаз.

Кроме того, на мужчине были защитные перчатки.

"30 троллейбус. Видимо, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - говорится в заметке под фото

Фото: в столичном троллейбусе заметили мужчину в суперзащите (фото facebook.com/glsvkyiv)

Ранее мы сообщали, что в Харькове кондуктор устроила в трамвае скандал. В частности, женщина в грубой манере объясняла людям, как пользоваться электронными билетами. Кондуктор ругалась на пенсионеров и говорила, что они ей надоели.

Также в Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми. Он аргументировал это тем, что у него две двери, а не три.

Впоследствии, свой поступок 60-летний водитель объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка.

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