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У Києві в тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті: "мабуть, вже хворів" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в тролейбусі помітили чоловіка, який був одягнений у суперзахист.

Про це повідомляє "Типове Голосієво" у Facebook.

Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №30.

На фото видно, що обличчя пасажира було прикрите захисним прозорим екран-щитком. Також під ним була тканина, схожа на марлю, у якій були прорізи для очей.

Окрім того, на чоловікові були захисні рукавички.

"30 тролейбус. Мабуть, уже хворів. Та більше ризикувати не хоче", - йдеться у дописі під фото

Фото: у столичному тролейбусі помітили чоловіка у суперзахисті (facebook.com/glsvkyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові кондуктор влаштувала в трамваї скандал. Зокрема, жінка у грубій манері пояснювала людям, як користуватися електронними квитками. Кондуктор лаялась на пенсіонерів та говорила, що вони їй набридли.

Також у Києві водій не пустив у маршрутку жінку з п'ятьма дітьми. Він аргументував це тим, що у нього двоє дверей, а не три.

Згодом, свій вчинок 60-річний водій пояснив тим, що побоявся за життя маленької дитини.

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