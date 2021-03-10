В Киеве третий день ищут девочку-подростка: фото и приметы

Приметы несовершеннолетней: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, черные крашеные волосы, на конце носа шрам.

Она Была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, черные зимние кроссовки со светоотражателями по бокам.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о нахождении девочки звонить по короткому номеру "102".

В Киеве пропала Анна Гаркуша (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)